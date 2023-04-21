За 2022 год Сбер заработал 270 млрд руб чистой прибыли

Сбербанк выдал в 2022 году более 15 трлн рублей корпоративных кредитов и более чем на 1 трлн рублей кредитов предпринимателям, профинансировав свыше 100 тыс. малых и средних предприятий, сообщил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка в обращении перед годовым общим собранием акционеров по итогам прошлого года.

Физическим лицам за 2022 год Сбербанк выдал более 5 трлн рублей, в том числе благодаря ипотеке от банка 822 тыс. семей смогли купить себе квартиры.

«Мы высоко оцениваем достижения команды Сбера, которая доказала, что умеет справляться с самыми сложными ситуациями, — отметил Антон Силуанов, министр финансов РФ, председатель наблюдательного совета Сбербанка. — Результаты 2022 года надо рассматривать через призму беспрецедентной ситуации, в которой Банк, государство и вся экономика оперативно решали задачи трансформации и адаптации к новой геополитической реальности».

Греф отметил, что стратегия трансформации в технологическую компанию и создание собственных программных решений обеспечила бесперебойную работу всех систем банка в условиях ухода большинства западных вендоров. По его словам, сейчас 80% критического ИТ-ландшафта банка переведено в целевое состояние.

«Мы очень много все эти годы инвестировали в технологии и технологии сегодня нам приносят значимые результаты и будут продолжать приносить дальше», — подчеркнул глава Сбербанка. Он сообщил, что финансовый эффект от применения искусственного интеллекта в прошлом году составил 235 млрд рублей.

Облачная платформа Сбера положена в основу для развития единой цифровой платформы «ГосТех» для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы.

Текущая динамика бизнеса позволяет нам рассчитывать на высокую рентабельность капитала, около 20%, поделился глава Сбербанка. По итогам первого квартала 2023 года Сбербанк заработал 350,2 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ), это более чем достойный результат, отметил Греф.

Ранее годовое общее собрание акционеров (ГОСА) одобрило выплату дивидендов в размере 565 млрд руб.