Глава Duracell Russia Коротаев подтвердил информацию об уходе бренда из России

Генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил подлинность письма, в котором он сообщил об уходе компании с российского рынка, передает Telegram-канал «Подъем».

«Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали»., — сказал он.

Ранее Mash опубликовал письмо с подписью Коротаева, в котором сообщалось об уходе Duracell из России. В заявлении говорилось о том, что соответствующее решение приняли акционеры компании.

Руководство Duracell разрывает все договоренности в одностороннем порядке и распродаст запасы батареек. Поставки продукции в Россию остановлены.

Duracell призводит батарейки, аккумуляторы и бытовые гальванические элементы с 1930 года. Владелец компании — американский холдинг Berkshire Hathaway.

Ранее газета The Financial Times писала, что около 2000 заявок на уход иностранных компаний из России ожидают одобрения от российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям.