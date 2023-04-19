«Роснефть» разработала программное обеспечение для геомеханического моделирования

Специалисты научного института «РН-БашНИПИнефть», который входит в научно-проектный комплекс «Роснефти», разработали программное обеспечение для геомеханического 4D-моделирования в составе программного комплекса «РН-СИГМА». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» уточнили, что геомеханические модели помогают определять безопасную траекторию бурения, а также режимы работы скважин. Предполагается, что это поспособствует более рациональной разработке месторождения.

«Развитие наукоемкого программного обеспечения является важной частью стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Роснефти», компании удалось своевременно внедрить 4D-моделирование в собственное ПО, поддержав специалистов отрасли на фоне внешнего санкционного давления.

Отмечается, что преимуществом «РН-СИГМА» является интеграция с другими программными продуктами из корпоративной линейки наукоемкого ПО компании, которая охватывает все основные процессы разведки и добычи.