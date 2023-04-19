В ЕК пообещали фермерам ЕС помощь в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести восточных стран Европейского союза, в том числе аграриям из Польши и Венгрии, программу помощи в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. Об этом говорится в распространенном заявлении Европейской комиссии.

При этом фон дер Ляйен потребовала от европейских фермеров соблюдения европейского единства в вопросах торговли.

«Председатель фон дер Ляйен направила ответ странам Евросоюза на письмо об импорте украинских аграрных продуктов. Для помощи фермерам мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в €56,3 млн и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в €100 млн», — отметили в ЕК.

Ранее сообщалось, что ассоциация «Сила фермеров» в Молдавии выступила с требованием к властям республики либо выделить компенсации аграриям, либо ограничить импорт украинских зерновых и масличных культур.

18 апреля правящая коалиция Румынии потребовала от властей ввести временный запрет на поставку сельхозпродукции с Украины.