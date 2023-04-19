Комитет Госдумы одобрил проект о продаже на аукционах изъятого у коррупционеров жилья

Комитет нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал в первом чтении принятие правительственного проекта закона о продаже на аукционах изъятого у коррупционеров жилья, написало агентство РИА Новости.

В соответствии с документом, процесс продажи жилья, сведения о котором поступили в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения, подпадет под действие закона о приватизации. Предполагается, что такую недвижимость смогут приватизировать только путем продажи на аукционе.

Проект касается жилых помещений, рыночная цена которых на вторичном рынке минимум вдвое больше суммы, определенной исходя из размера общей площади конкретного помещения, умноженной на местный показатель средней цены одного квадратного метра недвижимости. Показатель каждые три месяца рассчитывает Росстат.

По информации Росимущества, на сегодняшний день в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в собственность Российской Федерации в связи с совершенными правонарушениями.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение 235-го гарнизонного военного суда написала, что начальника отдела ГОМУ Генштаба обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. руб. за получение взятки в виде стиральной машины.