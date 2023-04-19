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«Ъ»: экспорт российской пшеницы в будущем сезоне может повторить рекорд и составить 37,5-45 млн тонн

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Егор Еремов/РИА «Новости»

В течение сезона 2023–2024 годов российские аграрные экспортеры могут вывезти в зарубежные страны 37,5–45 млн тонн пшеницы. Таким образом местные компании смогут повторить рекорд текущего сезона, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников рынка.

«Неплохой урожай и огромные переходящие запасы позволяют строить оптимистичные планы на экспорт пшеницы из России в предстоящем сезоне. По оценкам аналитиков, страна может вывезти 37,5–45 млн тонн, что будет сопоставимо с рекордными отгрузками в этом сезоне», — говорится в материале.

При этом поддержать экспортные цены на российскую пшеницу на мировом аграрном рынке могут недавние ограничения на ввоз украинского зерна со стороны восточноевропейских стран, включая Польшу и Венгрию. На прошлой неделе средние цены на данный вид агрокультуры с 12,5-процентным протеином снизились на $2, до $271 за тонну (FOB). Однако в обозримом будущем стоимость российской пшеницы может вырасти до оптимального коридора — $277–283 за тонну, заключается в статье.

3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на поддержку российских производителей зерновых выделят 10 млрд рублей. Данная мера обусловлена необходимостью укрепления продовольственной безопасности страны и расширения экспортных поставок.

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