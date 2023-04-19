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Доходы большинства российских блогеров выросли на 27% в январе — марте 2023 года

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Средний ежемесячный доход блогеров-физлиц из России (95% всех русскоязычных блогеров) по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года вырос относительно аналогичного периода 2022 года на 27% — с 12,4 тыс. руб. до 15,8 тыс. руб. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff.

У зарегистрированных в качестве самозанятых блогеров (4% от всех) средний доход вырос за отчетный период на 35% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 57,1 тыс. руб.

Представитель Solar Staff Александр Норовяктин объяснил рост доходов у блогеров перераспределением бюджетов российских компаний после ухода иностранных сервисов из России.

«В середине прошлого года мы увидели сильный спад доходов у блогеров — на 30–40% год к году по каждому налоговому статусу. Тогда бренды заморозили маркетинговые бюджеты, чтобы разобраться в том, какие средства продвижения сейчас можно использовать. Цифры за январь — март 2023 года показывают, что многие компании снова делают ставку на блогеров», — сказал Норовяктин.

На прошлой неделе бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров объяснил, почему Даня Милохин потерял былую популярность и больше не претендует на крупные гонорары.

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