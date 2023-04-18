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Зампред Банка России Заботкин опроверг связи регулятора с мировой финансовой «закулисой»

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил в эфире подкаста Первого канала «Легкие деньги», что решения, касающиеся денежно-кредитной политики Центробанка, принимает его совет директоров, а миф о его подчинении мировой финансовой «закулисе» сформировался в 90-е годы.

«Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Заботкина, миф о мировой «закулисе» сформировался в период гиперинфляции и больших бюджетных дефицитов в РФ, а Международный валютный фонд активно помогал стране достичь макроэкономической стабилизации. До этого, как отметил зампред Центробанка, МВФ кредитовал экономику России, но все кредиты были выплачены в 2002 году.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что попытки вернуть замороженные на Западе российские валютные резервы продолжаются.

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