Число иностранных брендов в ТЦ Москвы сократилось в два раза

Присутствие иностранных брендов в ТЦ Москвы по итогам первого квартала 2023 года сократилось почти в два раза. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученные данные исследования консалтинговой компании Nikoliers.

По итогам первого квартала 2023 года доля иностранных брендов в крупноформатных торговых центрах Москвы составила 35,9%, что практически в два раза меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. При этом освободившиеся помещения активно занимают отечественные организации. Среди них те, которые уже активно развивались на российском рынке, и те, которые выкупили бизнес зарубежных компаний.

В публикации указали, что также на российский рынок выходят новые игроки из других стран. Например, за прошлый год в России начали работать десятки новых брендов, больше половины из которых – турецкие.

В начале февраля в опубликованном опросе исследовательского института швейцарского банка Credit Suisse сообщалось, что примерно 6% крупных швейцарских компаний, которые покинули российский рынок из-за спецоперации на Украине, хотят вернуться обратно в ближайшие три года.