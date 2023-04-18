Госстат Китая сообщил о росте ВВП на 4,5% в годовом выражении в первом квартале

В январе – марте 2023 года экономика Китая в годовом выражении выросла на 4,5%. Об этом написал Reuters со ссылкой на данные Госстата страны. За квартал рост составил 2,2%.

Как говорится в публикации, объем промышленного производства в Китае за март вырос на 3,9% в годовом исчислении. В январе и феврале этот показатель составлял 2,4%. Существенный рост продемонстрировали розничные продажи — в марте этот показатель оказался на уровне 10,6%, хотя в январе — феврале был только 3,5%.

Однако произошло замедление инвестиций. В первые два месяца года рост составил 5,5%, теперь же он оказался на уровне 5,1% в годовом исчислении.

В 2022 году ВВП Китая в годовом выражении увеличился на 3% и достиг около 121 020,7 трлн юаней (порядка $18 трлн).

В 2023 году, как ожидается, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% мирового роста экономики, а государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — только 29,9%, написал ранее Bloomberg.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%.