Страны G7 продолжат блокировать российские активы до конца конфликта на Украине

Страны G7 продолжат блокировать российские активы до завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран «большой семерки» после встречи в Японии.

В документе говорится, что страны G7 также намерены ужесточить санкции против России, продолжить контролировать соблюдение действующих санкций и пресекать попытки третьих стран подрывать действующие ограничения.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Уточняется, что любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что со стороны России будет возмещен причиненный ущерб.

Ранее в Управлении контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выявили возможный обход Российской Федерацией установленного Западом потолка цен на нефть.