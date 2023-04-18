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Страны G7 продолжат блокировать российские активы до конца конфликта на Украине

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AP

Страны G7 продолжат блокировать российские активы до завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран «большой семерки» после встречи в Японии.

В документе говорится, что страны G7 также намерены ужесточить санкции против России, продолжить контролировать соблюдение действующих санкций и пресекать попытки третьих стран подрывать действующие ограничения.

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Уточняется, что любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что со стороны России будет возмещен причиненный ущерб.

Ранее в Управлении контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выявили возможный обход Российской Федерацией установленного Западом потолка цен на нефть.

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