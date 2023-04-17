WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ закупают российские нефтепродукты с большими скидками

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) закупают нефтепродукты из России с большими скидками. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Пока Россия прочесывает весь мир в поисках покупателей своих энергоносителей, она находит нетерпеливых торговых партнеров в неожиданном месте: в богатых нефтью нефтегосударствах Персидского залива», — сказано в материале газеты.

Отмечается, что по словам руководителей нефтяных компаний и отраслевых аналитиков, так как антироссийские санкции отрезали Россию от многих ее постоянных торговых партнеров, госкомпании Саудовской Аравии и ОАЭ воспользовались льготными ценами на продукцию из РФ.

Ранее представитель Европейской комиссии заявлял, что страны Европейского союза и Группы семи (G7) пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть.

5 декабря 2022 года в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.