Крупнейший российский экспортер угля СУЭК нарастит объем продаж Китаю втрое

Самый крупный российский производитель и экспортер угля «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) до конца 2023 года увеличит объем продаж Китаю втрое. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора предприятия Максима Басова.

«В этом году мы планируем увеличить продажи на китайском рынке более чем в три раза, объемы превысят 20 млн тонн угля», — сказал он.

По словам Басова, в 2022 году главным покупателем продукции компании была Южная Кореи, а до этого Евросоюз (ЕС). В этом году главным рынком должен стать Китай.

Гендиректор СУЭК добавил, что его предприятие предлагает для продажи практически любой продукт. Например, компания в состоянии поставить уголь с теплотой сгорания 3 тыс. калорий, 6 тыс. калорий, а также уголь с различными химическими компонентами.

Во второй половине марта газета Borsa Gundem написала о продолжении поставок угля из России в Европу, несмотря на санкции. По итогам 2022 года Россия вовсе стала крупнейшим поставщиком этого энергоресурса в Германию.