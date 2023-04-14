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ВШЭ: четверть россиян тратят на еду более двух третей своих доходов

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Каждый шестой россиянин, или 17% жителей, испытывали нехватку средств на питание, одежду или обувь в 2022 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ (Высшей школы экономики).

Среди нуждающихся 4% признались в нехватке средств на продукты и 13% — на одежду или обувь. При этом в 2019 году о нехватке денег на еду сообщали почти вдвое больше людей — 7%, а на одежду и обувь — 16%.

Директор исследовательского центра ВШЭ Ирина Мерсиянова отметила, что на невозможность удовлетворять базовые потребности стали чаще жаловаться пожилые люди. Так, 27% опрошенных старшего возраста отметили нехватку средств на продукты, одежду и обувь.

Четверть опрошенных учеными ВШЭ тратят на продукты от двух третей семейного дохода, из них 10% — почти все доходы. В 2021 году эти показатели были выше — составляли 11% и 20% соответственно.

Ранее сообщалось, что 79% самых бедных французов стали экономить на еде из-за инфляции.

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