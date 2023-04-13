ЕС внес в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН»

Евросоюз внес в свой черный список ЧВК «Вагнер» и РИА «Федеральное агентство новостей», сообщается в публикации в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что ЧВК «Вагнер» «несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и

угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

РИА «ФАН», следует из публикации, «занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией» в освещении ситуации на Украине. В ЕС заявляют, что таким образом СМИ «оказывает материальную поддержку действиям и политике, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Накануне США ввели санкции против 120 физических и юридических лиц за «связи с Россией». Под органичения попали, в частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, движение «Юнармия», компании «Мегафон» и «Металлоинвест», частная военная компания «Патриот» и др.