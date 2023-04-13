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В ЕК заявили, что замороженные активы России придется вернуть по завершении конфликта

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Virginia Mayo/AP

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что замороженные активы Центробанка России в странах Евросоюза придется вернуть по завершении конфликта. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

В материале сказано, что страны ЕС хотели бы использовать замороженные российские средства для восстановления Украины, однако есть много юридических препятствий. В неопубликованном документе в распоряжении издания говорится, что Еврокомиссия не будет тратить активы Центробанка России, поскольку, когда завершится конфликт, их придется вернуть Москве.

При этом Еврокомиссия предлагает инвестировать замороженные российские средства в европейские гособлигации, в результате чего годовой доход может составить 2,6%. Отмечается, что эта «исключительная мера» возможна с юридической точки зрения, если учитывать «грубые нарушения» Москвой международного права.

10 апреля стало известно, что Королевство Бельгия получило в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от €250 млрд замороженных российских активов.

Ранее американский посол в Берне Скотт Миллер заявлял, что Швейцария могла бы заблокировать еще от $50 до $100 млрд активов РФ. По его мнению, нужно отыскать как можно больше российских активов в целях их последующей заморозки и конфискации, чтобы впоследствии предоставить их на восстановление Украины.

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