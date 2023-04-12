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В Минфине РФ считают, что справедливый курс рубля крепче текущего

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что справедливый курс рубля крепче текущего, однако это является нормальным для плавающего курса. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, справедливый курс крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке, но это абсолютно нормально для плавающего курса — отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону. В прошлом году мы наблюдали в другую сторону отклонения, сейчас в эту сторону», — заявил Колычев.

Он отметил, что Россия «проходит нижнюю точку» поступления выручки от экспорта, что сказывается на ослаблении российской валюты.

Ранее Колычев заявил, что более 2,5 трлн рублей поступили на счет Казначейства РФ в марте в виде налогов. По его словам, плательщики уплачивают налоги до 28-го числа ежемесячно, и эти средства поступают на обособленный счет в Федеральном казначействе. Он добавил, что поступления доходов от продажи нефти и газа соответствуют той намеченной политике, которая заложена при формировании бюджета, а выпадающие доходы компенсируются за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом.

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