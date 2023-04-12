«РН-Юганскнефтегаз» увеличил строительство кустовых площадок

Компания «РН-Юганскнефтегаз» в 2022 году построила и передала под вышкомонтажные работы 138 кустовых площадок - на 22% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Самая крупная кустовая площадка под бурение 24 скважин, на отсыпку которой использовано 504 тыс. м3 песка, построена на левом берегу Приобского месторождения. При ее отсыпке ежесуточно было задействовано более 40 единиц техники, в том числе 25 самосвалов, а также бульдозеры, катки, экскаваторы и автогрейдеры.

Основным этапом в строительстве кустовых площадок является создание прочного основания с уплотнением отсыпанного грунта. В условиях болотистых почв Западной Сибири своевременная и качественная подготовка основы кустовых площадок и подъездных дорог дает возможность «РН-Юганскнефтегазу» увеличивать объемы бурения и строительства скважин.

Всего в 2022 году «РН-Юганскнефтегаз» отсыпал рекордные 35,5 млн м3 песка при строительстве кустовых площадок и подъездных дорог. Этот показатель превосходит прошлогодний на 19%. Такого количества песка хватило бы для подготовки более 2 тыс. км двухполосной автодороги с высотой песочной подушки 1 м.