В Молдавии предупредили о риске расторжения контракта с Россией на поставки газа

Контракт на поставки российского газа в Молдавию может быть расторгнут в любой момент. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов, передает ТАСС.

«Юридически контракт на поставки газа действителен, но обе стороны частично нарушили свои обязательства в рамках этого договора», — сказал глава Минэнерго.

В частности, власти Молдавии в прошлом году просрочили обязательства по выплате долга, а российская сторона сокращала объем передачи газа.

Парликов отметил, что нарушения дают право каждой из сторон расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Однако министр подчеркнул, что республика заинтересована в сохранении контракта с «Газпромом» в целях энергобезопасности.

Ранее сообщалось, что Молдавия смогла сэкономить свыше $420 млн на поставках газа по итогам 2022 года благодаря контракту с российской компанией «Газпром».