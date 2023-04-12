В 2023 году россияне стали покупать в три раза больше скейтбордов, чем в 2022-м

В марте этого года россияне купили на Ozon в три раза больше скейтбордов, чем в аналогичном месяце 2022 года. Средний чек на них снизился в полтора раза – до 1700 руб. за скейт. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Ozon.

Снижение среднего чека на Ozon происходит в основном благодаря расширению ассортимента и увеличению количества поставщиков-селлеров, объяснили в пресс-службе компании.

Там отметили, что категория скейтбордов показала наибольшие темпы роста продаж на маркетплейсе за год среди всех средств индивидуальной мобильности — велосипедов, электросамокатов, скейтбордов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных средств передвижения. Объем продаж этих СИМ за рассматриваемый период вырос в полтора-два раза.

Самокаты, как и скейтборды, за год подешевели. По данным Ozon, средний чек на механический самокат за год уменьшился на 8% до 14 тыс. руб. Электрические модели подешевели на 4 тыс. до 24 тыс. руб. Некоторые категории СИМ подорожали. Например, средний чек на прогулочные велосипеды вырос на 7% до 40 тыс. рублей. А моноколеса стали дороже на 6%, их стоимость поднялась до около 74,5 тыс. руб.

В марте 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, регулирующие передвижение на СИМ. Для поездки на электросамокатах и гироскутерах теперь нужна специальная экипировка, например, шлем. По данным Ozon, спрос на эти и другие средства защиты вырос более чем в два раза, а средний чек снизился на 9% — до примерно 1 тыс. руб. Чаще всего россияне покупали наколенники, в том числе ортопедические, а среди детских товаров — шлем и защитные велосипедные комплекты.