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«Трансконтейнер»: в российских морских портах остается дефицит заходов судов

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

В настоящее время в российских морских портах по-прежнему остается дефицит заходов судов в связи с действием международных санкций. Это также обусловлено уходом с внутреннего рынка РФ глобальных контейнерных линий, приводит слова главы крупнейшего контейнерного железнодорожного оператора в России и СНГ — компании «Трансконтейнер» — Виталия Евдокименко РБК.

«В морских портах России по-прежнему есть дефицит заходов судов. Сейчас участники рынка озабочены и серьезно занимаются формированием морских сервисов для прихода на Северо-Запад. Ранее в этом регионе была сложная ситуация с судозаходами, но она начинает решаться», — заявил Евдокименко.

При этом в Азово-Черноморском бассейне нет такого дефицита, как на Северо-Западе, но периодически возникают проблемы локального характера. В то же время ситуация на Дальнем Востоке более обнадеживающая, пояснил он.

«Уже сейчас туда (в порты Дальнего Востока — «Газета.Ru») сложно проехать, чтобы вывезти все нужные объемы товаров и грузов. Но в целом этом регионе удалось насытить рынок судами», — заключил Евдокименко.

10 апреля глава «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко заявил о проблемах с поставками запчастей и комплектующих для западной перегрузочной техники. Это обусловлено действием международных санкций, из-за чего фирме приходится искать альтернативных поставщиков в Китае.

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