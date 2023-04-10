Политолог Орлов поддержал идею защитить права покупателей квартир, использовавших маткапитал

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в интервью RT поддержал предложение первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой защитить права граждан при покупке квартиры с использованием средств маткапитала. Он подчеркнул, что нельзя наказывать собственников недвижимости, которые в силу тех или иных причин не оформили в срок жилье в общую долевую собственность.

«У людей может просто не хватить знаний, юридической грамотности в этом вопросе, а продавцы недвижимости в силу человеческого фактора могут забыть сообщить о требованиях законодательства. ​Поэтому конечно, необходимо защитить приобретателей жилья от законодательных пробелов», — сказал Орлов.

Он отметил, что вопрос покупки жилья — один из самых чувствительных в России, и в этой сфере важно «быть начеку».

Ранее с соответствующим предложением Лантратова обратилась к замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой.