Средняя зарплата в России составила 53 тыс. рублей по итогам первого квартала

По итогам первого квартала текущего года средняя заработная плата на внутреннем российском рынке составила более 53 тыс. рублей в месяц. Этот показатель увеличился на 24,9% по сравнению с аналогичным период прошлого года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Авито Работа».

«Средняя зарплата в России по итогам января--марта составила 53 096 руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата выросла на 24,9%», — говорится в материале.

Наибольший показатель был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах средняя заработная плата составила 65 544 руб. и 57 655 руб. соответственно. Тройку лидеров среди крупных российских городов по этому показателю замкнула Самара (54 651 руб.). При этом наиболее привлекательные условия труда для соискателей на российском рынке предлагаются в категориях «Автомобильный бизнес» (65 465 руб.), «Транспорт, логистика» (61 652 руб.) и «Строительство» (59 806 руб.), заключается в статье.

10 апреля газета «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщила, что в текущем году реальные доходы россиян могут повыситься на 3%, а инфляция при этом снизится до 6,5%. При этом согласно анализу, проведенному экспертами, безработица не поднимется выше 4%.