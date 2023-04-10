Экономист Задорнов рассказал, сколько продлится мировой экономический кризис

Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов рассказал, сколько продлится мировой экономический кризис. Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, мировая экономика уже сейчас находится в состоянии кризиса впервые с 2008 года. Он может продлиться до 2024 года. В течение этого периода скорректируются фондовые рынки, произойдет подавление инфляции и сдувание «пузырей» в различных активах.

«Если (говорим. — «Газета.Ru») о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, «сдувании» венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023-2024 годы», — отметил Задорнов.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявлял, что ситуацию в мировой экономике сейчас нельзя назвать кризисной для большей части стран.

Он назвал несколько громким утверждением слова о том, что экономика сейчас находится в кризисе.