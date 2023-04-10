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Экономист Задорнов рассказал, сколько продлится мировой экономический кризис

Экс-министр финансов Задорнов: кризис мировой экономики продлится до конца 2024 года

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Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов рассказал, сколько продлится мировой экономический кризис. Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, мировая экономика уже сейчас находится в состоянии кризиса впервые с 2008 года. Он может продлиться до 2024 года. В течение этого периода скорректируются фондовые рынки, произойдет подавление инфляции и сдувание «пузырей» в различных активах.

«Если (говорим. — «Газета.Ru») о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, «сдувании» венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023-2024 годы», — отметил Задорнов.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявлял, что ситуацию в мировой экономике сейчас нельзя назвать кризисной для большей части стран.

Он назвал несколько громким утверждением слова о том, что экономика сейчас находится в кризисе.

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