Bild: больше 50% жителей Германии выступили против остановки работы АЭС 15 апреля

В Германии больше половины местных жителей высказались против окончательного прекращения работы последних трех АЭС в стране за неделю до исполнения этого решения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

По информации исследования, 52% респондентов заявили, что они против остановки работы атомных электростанций. При этом 37% опрошенных сообщили противоположную точку зрения. Еще 11% жителей ФРГ отказались предоставлять какие-либо данные по этому поводу.

Уточняется, что в опросе участвовали 1 004 человека.

31 декабря 2021 года издание Associated Press сообщало, что в Германии прекратили работу три из шести действующих атомных электростанций. Уточнялось, что АЭС Brokdorf расположена примерно в 40 км к северо-западу от Гамбурга на реке Эльбе. Два других предприятия — Grohnde, примерно в 40 км к югу от Ганновера, и Grundremmingen, в 80 км к западу от Мюнхена.

В апреле прошлого года премьер Баварии Маркус Зедер предлагал продлить срок эксплуатации пяти атомных электростанций в Германии на фоне сложной ситуации в энергетической сфере.