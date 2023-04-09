Инвестор Волкова перечислила принципы правильной постановки финансовых целей

Постановка финансовых целей может помочь сформулировать задачи и расставить правильные приоритеты. Об этом газете «Известия» заявила сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

«На самом деле постановка финансовых целей — это о том, как задать конечную точку в навигаторе. Во-первых, это помогает понять, куда вы планируете прийти. Во-вторых, постановка целей позволяет дать четкий ответ, какой событийный ряд нам нужно формировать и какие ресурсы нам необходимо создать, сколько времени будет необходимо», — отметила Волкова.

По ее словам, постановка четких финансовых целей помогает избежать ошибок в будущем. Например, в виде непредвиденных трат или покупок. Поэтому, необходимо, для начала, отделить свои личные цели от навязанных обществом стереотипов. В этом случае можно использовать практику «Десять зачем», задавая себе вопросы по поводу необходимости того или иного поступка.

Она добавила, что какие бы цели у человека ни были, для их реализации необходимо составить четкий план действий. Речь идет о том, что надо определить последовательность своих шагов, благодаря которым можно быстрее всего добиться желаемого.

21 марта финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий заявил, что для получения дохода в размере 100 тыс. рублей в месяц россиянам надо иметь вклад как минимум на 12-13 млн рублей.