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Бывший министр финансов Задорнов раскрыл пять причин грядущего глобального экономического кризиса

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В настоящее время глобальная экономика стоит на пороге мирового кризиса. Причинами грядущего спада может стать ряд факторов, включая негативные последствия коронавирусной пандемии, геополитическое обострение и другие, приводит слова экс-министра финансов России Михаила Задорнова РИА Новости.

«Первой причиной наступающего глобального кризиса стал беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе. Второй стали программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США. Третьей предпосылкой стала пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос. Четвертое, это торговые войны и протекционизм. Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, являются пятым «штрихом» наступающего мирового кризиса», — пояснил Задорнов.

По его словам, вышеперечисленные причины привели к тому, что глобальная экономика фактически уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года. При этом за последние 15 лет в мире были накоплены «огромные дисбалансы», что только усугубляет сложившуюся ситуацию.

9 апреля бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в настоящее время мировая экономика сталкивается с первым кризисом со времен глобального финансового коллапса 2008 года. При этом ситуация обострилась на фоне краха ряда кредитных организаций в Европе и США, включая банкротства крупных кредитных организаций — американской Silicon Valley Bank и швейцарской Credit Suisse.

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