РИА Новости: многие дорогие рестораны вводят завтраки, чего раньше не было

Многие дорогие рестораны в России стали вводить в свои меню завтраки, чего раньше не было. Такая политика объясняется желанием ресторанов снизить средний чек для посетителей, рассказала в интервью РИА Новости основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина.

«Многие дорогие рестораны сейчас стараются уменьшить средний чек. Они меняют меню, вводят завтраки, чего раньше не было. А завтраки имеют более низкую ценовую категорию, но это вкусно», — отметила Тиусонина.

По ее словам, в прошлом году некоторые рестораны были вынуждены закрыться на фоне трудностей с логистикой и перебоями с продуктами. В то же время Тиусонина отметила, что процент закрытия ресторанов во время пандемии коронавируса был существенно выше, чем в 2022 году.

6 апреля «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы системы сервисов «Контур.Маркет» написало, что средний чек в ресторане в России в январе — марте этого года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 640 руб.