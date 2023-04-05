Спрос на новостройки в России вырос почти на 5% в январе-марте

В январе-марте этого года спрос на новостройки в России вырос на 4,8% по сравнению с последним кварталом прошлого года. При этом предложение в новостройках увеличилось за год в среднем по РФ на 49,9%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

«Наиболее существенно спрос на объекты в новостройках за первый квартал вырос в Омске, Севастополе и Казани — на 50,8%, 42,3% и 33,8% соответственно. При этом самое заметное снижение спроса было зафиксировано в Москве — на 37% за квартал.

Посетители стали на 19,3% чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трешками» и на 0,3% — студиями», — следует из сообщения сервиса.

Руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев уточнил, что спрос на новостройки в России в январе-марте во многом был обусловлен продлением льготной ипотеки, хоть и по повышенной ставке, субсидируемыми застройщиками ставками и скидками.

По данным сервиса, в среднем по итогам января-марта стоимость 1 кв. м в новостройках по всей стране увеличилась на 0,5%. Наиболее существенно показатель вырос в Краснодаре – на 12,9%. Самое большое его снижение произошло в Севастополе – на 8,7%.

Президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых в конце прошлого года. Ставка по программе увеличена на 1 процентный пункт. Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена весной 2020 года. Максимальный размер кредита по ней — 12 млн рублей.