Anadolu: в марте на Китай и Индию пришелся 91% экспорта российской сырой нефти

Россия экспортировала в Китай и Индию 91% от всех поставок своей сырой нефти в марте, таким образом переориентировав поставки на фоне санкций стран Запада. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa.

По данным компании, в прошлом месяце поставки нефти и нефтепродуктов из России составили 6,75 млн барр. в сутки, а экспорт сырой нефти достиг 3,38 млн барр. в сутки. Показатели стали самыми высокими за последние 10 месяцев.

При этом экспорт сырой нефти в Китай вырос до 1,65 млн барр. в сутки, а в Индию — до 1,43 млн барр.

Как напомнило издание, еще в феврале 2023 года Китай покупал у России 1,1 млн барр. нефти в сутки, а в начале 2022 года такой импорт составлял 769 тыс. барр. в сутки.

Объем поставок поставки сырой нефти в Индию за год вырос более чем в 20 раз — с 68 тыс. барр. в сутки в марте 2022 года до рекордных 1,43 млн барр. в сутки в марте 2023 года.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.