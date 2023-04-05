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Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в России на ₽1,9 млрд.

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Depositphotos

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems – «дочка» американской компании Cisco Systems Inc. — в январе 2023 года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж в стране. В основном это запчасти, но уничтожению подлежит и другое имущество, в частности, само IT-оборудование. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность одного из юрлиц Cisco в России — Cisco Systems.

Решение об утилизации компания приняла еще в августе прошлого года из-за, помимо прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России. Также на решение повлияла невозможность реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы.

«Под материально-производственными запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B.V. Кроме того, уже уничтожили основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование», — говорится в материале.

В июле-августе 2022 года Cisco Systems расторгла большинство трудовых договоров с сотрудниками по соглашению сторон, уточняется в отчетности. Решение о приостановке всех продаж в России Cisco Systems Inc. приняла в марте 2022 года.

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