В Альфа-Банке отменили комиссии за все платежи и переводы

Альфа-Банк первым в России отменил все комиссии за платежи и переводы для физлиц, сообщает пресс-служба банка.

Комиссии отменены для переводов и платежей с карты на карту, по реквизитам в приложении и Альфа-Онлайн, через СБП по номеру телефона даже на суммы выше 100 тысяч рублей и за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков.

Также без комиссии можно оплачивать ЖКУ, налоги и штрафы, электричество, ТВ, интернет и другие сервисы и услуги.

Чтобы воспользоваться бесплатными платежами и переводами, необходимо заказать Альфа-Карту с бесплатным обслуживанием.

У клиентов с ранее оформленными дебетовыми картами Альфа-Банка в ближайшее время появится опция подключения услуги. Кроме того, они могут подключить ее через чат в приложении.

Клиентам Альфа-Премиум и А-Клуба уже доступна возможность совершать платежи и переводы без комиссии.