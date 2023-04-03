Правкомиссия разрешила российским банкам выдавать иностранцам ипотечные кредиты в рублях

Правительственная комиссия разрешила российским банкам выдавать ипотеку гражданам «недружественных» иностранных государств, сообщается на сайте Минфина РФ.

В документе отмечается, что принято решение разрешить российским кредитным организациям предоставлять кредиты в рублях физическим лицам, являющимся «иностранными лицами, связанными с иностранными государствами».

Ранее сообщалось, что доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% по итогам прошлого года. Это произошло из-за увеличения числа клиентов банков с пятью кредитами на руках.

По данным бюро, по итогам декабря 2022 года доля заемщиков с одним кредитом снизилась до 49,7%. В 2021 году показатель был на уровне 52,3%, а в 2020 году – 55%. В то же время доля россиян с двумя кредитами на руках уменьшилась с 24,3% в 2021 году до 24,3%.