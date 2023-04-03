Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правкомиссия разрешила российским банкам выдавать иностранцам ипотечные кредиты в рублях

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Правительственная комиссия разрешила российским банкам выдавать ипотеку гражданам «недружественных» иностранных государств, сообщается на сайте Минфина РФ.

В документе отмечается, что принято решение разрешить российским кредитным организациям предоставлять кредиты в рублях физическим лицам, являющимся «иностранными лицами, связанными с иностранными государствами».

Ранее сообщалось, что доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% по итогам прошлого года. Это произошло из-за увеличения числа клиентов банков с пятью кредитами на руках.

По данным бюро, по итогам декабря 2022 года доля заемщиков с одним кредитом снизилась до 49,7%. В 2021 году показатель был на уровне 52,3%, а в 2020 году – 55%. В то же время доля россиян с двумя кредитами на руках уменьшилась с 24,3% в 2021 году до 24,3%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях