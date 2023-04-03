EY отстранили от аудита публичных компаний в Германии на два года из-за скандала с Wirecard

Компания-аудитор EY оштрафована регулятором ФРГ на €500 тыс. из-за дела обанкротившейся в 2020 году финкомпании Wirecard AG, аудит которой она проводила свыше 10 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, регулятор ввел двухлетний запрет на проведение немецким подразделением EY аудита компаний, представляющих публичный интерес. Запрет не распространяется на действующие аудиторские контракты EY, отметили в публикации.

По данным агентства, Wirecard объявила о банкротстве в июне 2020 года, так как компания-аудитор на смогла подтвердить наличие на счетах €1,9 млрд.

В заявлении надзорного органа в сфере бухгалтерского учета ФРГ APAS сообщается, что в годы проверки Wirecard аудитор компании нарушил обязательства по проверке отчетов. Хотя EY не указывается в тексте напрямую, именно эта компания была аудитором Wirecard.

В середине января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков писала, что аудиторы на российском рынке могут потерять от 0,7 млрд руб. до 1,2 млрд руб. в результате отмены использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Если власти одобрят соответствующий законопроект, основной ущерб понесут крупные компании.