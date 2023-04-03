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«Укрэнерго» сняло все ограничения, приводившие к отключениям света

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Укрэнерго

Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сняла все ограничения, приводившие к отключениям света в стране. Об этом пишет издание Klymenko Time.

Отмечается, что сложная ситуация со снабжением электричеством остается в регионах вдоль линии фронта.

«В остальных областях все работает стабильно», — пишет издание.

Накануне сообщалось, что ограничения на потребление электричества в Киевской, Житомирской, Харьковской областях сняли через месяц. Ограничения на использование электроэнергии в названных областях начали действовать в начале марта. Все это время в регионах сохранялись в том числе аварийные, а также стабилизационные отключения света.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что крупнейшие мировые энергетические компании должны поделиться с Киевом своими сверхприбылями, полученными в связи с конфликтом. По его оценке, за 2022 год компании Shell, BP, Chevron, ExxonMobil и Total получили рекордную прибыль в $200 млрд. Министр заявил, что «было бы справедливо» направить часть этих денег на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

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