Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: эксперты допустили сохранение ОПЕК+ квот по добыче нефти

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

В ОПЕК+ заявили, что в сложившихся условиях растущей неопределенности на рынке лучшим решением будет сохранить квоты по добыче нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Банковский кризис в прошлом месяце привел к тому, что фьючерсы на нефть упали до 15-месячного минимума около $70 за баррель в Лондоне, возникли слухи о том, что Саудовская Аравия и ее партнеры могут вмешаться, сократив добычу, чтобы поддержать рынок», — говорится в публикации.

Согласно данным агентства, пока ОПЕК+ сохраняет все признаки того, чтобы сохранить квоты на добычу.

Ранее Reuters сообщало, что комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля не станет выносить рекомендацию об изменении действующего плана по добыче нефти. Изменения в политике альянса по добыче нефти пока маловероятны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях