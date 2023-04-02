Bloomberg: эксперты допустили сохранение ОПЕК+ квот по добыче нефти

В ОПЕК+ заявили, что в сложившихся условиях растущей неопределенности на рынке лучшим решением будет сохранить квоты по добыче нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Банковский кризис в прошлом месяце привел к тому, что фьючерсы на нефть упали до 15-месячного минимума около $70 за баррель в Лондоне, возникли слухи о том, что Саудовская Аравия и ее партнеры могут вмешаться, сократив добычу, чтобы поддержать рынок», — говорится в публикации.

Согласно данным агентства, пока ОПЕК+ сохраняет все признаки того, чтобы сохранить квоты на добычу.

Ранее Reuters сообщало, что комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля не станет выносить рекомендацию об изменении действующего плана по добыче нефти. Изменения в политике альянса по добыче нефти пока маловероятны.