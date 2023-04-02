Часть авиакомпаний стран Ближнего Востока начали принимать оплату по СБП

Несколько авиакомпаний стран Ближнего Востока начали принимать карты Visa и MasterCard, которые были выпущены российскими банками. При этом можно оплачивать билеты при помощи системы быстрых платежей (СБП). Об этом пишет газета «Известия».

В публикации отметили, что возможность оплаты российскими картами по СБП с помощью ссылки появилась у Air Arabia и Fly Dubai. В случае Air Arabia ее можно запросить через представителя компании в РФ, и сбор за выписку билета составит 6% от итоговой суммы. Fly Dubai предоставляет ссылку через уполномоченного агента с дополнительным сбором в размере 2 тыс. рублей.

По данным издания, компания Emirates не предусматривает платеж по СБП. Однако есть возможность оплаты по QR-коду. Чтобы его получить, необходимо взять реквизиты по электронной почте офиса авиакомпании в Москве, затем забронировать билеты через сервис поддержки. Оплатить же можно пришедший код в любом мобильном приложении российских банков.

7 марта газета «Известия» со ссылкой на сообщение вице-спикера парламента Киргизии Джамили Исаевой писала, что банки Киргизии заняты работой над внедрением переводов через российскую СБП.

До этого гражданам России стали доступны переводы через СБП в страны ближнего зарубежья. В частности, клиенты «Тинькофф» уже могут отправлять деньги в банки стран ЕАЭС.