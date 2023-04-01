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В Парижском регионе на 30% заправок закончилось топливо

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Eric Gaillard/Reuters

Треть автозаправок в регионе Иль-де-Франс оказалась в ситуации нехватки топлива из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, протестующих против пенсионной реформы, сообщает радиостанция France Bleu.

По информации СМИ, на протяжении недели ситуация в регионе остается напряженной: на заправках, где еще остались запасы топлива, скапливаются очереди из машин. В столичных департаментах Валь-де-Марн и Эсон почти половина автозаправок закрыта для обслуживания.

В других регионах страны ситуация с обеспечением топливом заправок улучшается. Издание сообщает, что сейчас только на 10% заправок на территории страны зафиксировали частичную или полную нехватку топлива.

По данным французского профсоюза Mobilians на 29 марта, в Валь-де-Марн и Эсон не хватало по крайней мере одного топлива на 40% станций, а в департаментах Ивелин и О-де-Сен — соответственно 35% и 34%.

Французские власти тем не менее не ожидают быстрого улучшения ситуации, так как работники крупного НПЗ концерна Total Energies в коммуне Донж заявили о продлении забастовки, также бастуют сотрудники складов топлива.

Во Франции не прекращаются протесты против пенсионной реформы. По всей стране происходят столкновения участников протестных акций и полиции.

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