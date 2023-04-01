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Следователи ФРГ наладили сотрудничество с Швецией и Данией по «Северным потокам»

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Fabrizio Bensch/Reuters

ФРГ смогла наладить информационное сотрудничество с Данией и Швецией по ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках 1 и 2», в начале оно было затруднено. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

После ЧП на «СП» сформировали единая команда следователей из представителей Дании, Швеции и ФРГ.

Позднее первые две страны ушли из команды, затруднив последующее расследование.

«Сейчас сотрудничество с ними [Швецией и Данией] улучшилось», — приводит СМИ информацию собеседника.

При этом со стороны Германии над делом в настоящий момент работает «двузначное число следователей».

26 сентября 2022 года зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее в бундестаге призвали привлечь Россию к расследованию диверсии на «Северных потоках».

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