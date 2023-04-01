Бутылка пива в РФ подорожала на 10% с начала 2021 года

Средняя цена бутылки пива объемом 0,5 л в России увеличилась на 10% с начала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков «Контур.Маркета».

Как рассказала аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина, в 2022 году было пробито на 6% больше чеков с пивом, чем в 2021 году.

«По субботам и воскресеньям пива покупают примерно на 30% больше, чем в будни. При этом средняя цена за бутылку 0,5 л растет: по сравнению с началом 2021 года цена выросла на 10%», — поделилась Жигалина.

Уточняется, что было проанализировано более 350 млн чеков за 2021 и 2022 годы и за январь–февраль 2023 года.

Ранее сообщалось, что в России началась обязательная маркировка пива в кегах и слабоалкогольных напитков.

С 1 октября процедура обязательной маркировки затронет напитки в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — напитки во всех остальных видах упаковки.