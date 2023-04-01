На Кубе заявили, что отели страны готовятся принимать карты системы «Мир»

Директор по маркетингу сети отелей Iberostar на Кубе Алексей Торрес Веласкес заявил, что кубинские отели готовятся к приему оплаты услуг от российских туристов с помощью карт платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Веласкеса, Iberostar является одной из наиболее продвинутых с технологической точки зрения компаний. Он указал, что платежные шлюзы сети отелей были обновлены, а интернет-соединение немного улучшилось. Директор по маркетингу Iberostar отметил, что российское поколение миллениалов внимательно относится к качеству интернет-соединения. Кроме того, существует тенденция продолжать работать дистанционно даже в отпуске.

«Благодаря возможности подключения новых форм оплаты, мы надеемся, российский сегмент рынка будет продолжать расти», — резюмировал Веласкес.

14 марта агентство ТАСС сообщало, что банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир». По его информации, эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов. Теперь с карты «Мир» можно снять наличные деньги.