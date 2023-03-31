США предоставят Африке $7 млрд в рамках инициатив по борьбе с изменением климата

Частные американские компании и власти США предоставят Африке более $7 млрд в рамках инициатив, которые связаны с проектами зеленой энергетики, сельским хозяйством и борьбой с изменениями климата. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по случаю визита вице-президента США Камалы Харрис в Замбию, написал ТАСС.

«В ответ на призыв вице-президента Камалы Харрис к частному сектору о необходимости продвижения и усиления климатической устойчивости <...> по всей Африке частный сектор обязался предоставить более $7 млрд», — сказано в заявлении американской администрации.

Деньги предполагают направить на помощь около 116 млн фермерам и продвижение методов ведения сельского хозяйства, которые не причиняли бы ущерб климату.

Как добавили в Вашингтоне, средства, кроме американских властей, выделят 27 компаний и благотворительных организаций.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», заявил, что Москва намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины.