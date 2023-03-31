Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США предоставят Африке $7 млрд в рамках инициатив по борьбе с изменением климата

close
100%
Wildlife Photographer of the Year

Частные американские компании и власти США предоставят Африке более $7 млрд в рамках инициатив, которые связаны с проектами зеленой энергетики, сельским хозяйством и борьбой с изменениями климата. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по случаю визита вице-президента США Камалы Харрис в Замбию, написал ТАСС.

«В ответ на призыв вице-президента Камалы Харрис к частному сектору о необходимости продвижения и усиления климатической устойчивости <...> по всей Африке частный сектор обязался предоставить более $7 млрд», — сказано в заявлении американской администрации.

Деньги предполагают направить на помощь около 116 млн фермерам и продвижение методов ведения сельского хозяйства, которые не причиняли бы ущерб климату.

Как добавили в Вашингтоне, средства, кроме американских властей, выделят 27 компаний и благотворительных организаций.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», заявил, что Москва намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях