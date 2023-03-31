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Банк России: средний размер вложений в криптовалюту в России составил 17,5 тыс. рублей

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Российские домохозяйства, в распоряжении которых есть вложения в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. руб. в этом виде активов. Информация об этом следует из материала Банка России «Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам-2022».

В регуляторе также привели данные, согласно которым у более 65% домохозяйств в России есть финансовые активы.

Кроме того, сообщается, что большинство домохозяйств в 2022 году направляли на сбережения не более 20% своего дохода. Доля домохозяйств, имеющих счета в банках, составила 64,5%. Доля владельцев акций и облигаций среди участников исследования российского Центробанка составила 1,6%.

К 16:45 (мск) первая криптовалюта в мире биткоин торгуется на криптобирже Binance на уровне $28 477.

В первой половине марта американский инвестор, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». До этого Кийосаки заявлял, что курс биткоина вырастет до $500 тыс. уже к 2025 году.

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