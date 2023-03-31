Депутат Федоров назвал «глупостью» высокую ключевую ставку Центробанка

Сохранение ключевой ставки Центробанка на относительно высоком уровне не стимулирует граждан брать различные виды кредитов, включая ипотеку. При нынешней планки 7,5% годовых экономика России не перейдет к активному росту, приводит слова члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова радиостанция «Говорит Москва».

17 марта Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в четвертый раз подряд. Руководство валютного регулятора объяснило свое решение в том числе снижением инфляционных ожиданий россиян.

«Глупость — высокая процентная ставка, которую держит Центральный банк. Определенная проблема есть. Но, во-первых, граждане хотели бы жить нормально, а у нас нормы жилья, например, в два раза ниже, чем в той же Германии. Люди хотят жить хорошо, чтобы была комната для детей, чтобы развивались семьи», — заявил Федоров.

Высокие же проценты по выплатам по жилищным кредитам, напротив, снижают степень заинтересованности граждан к различным ипотечным программам. Вместе с тем, при подобном уровне ключевой ставки увеличивается и суммарная задолженность тех, кто уже взял жилищные кредиты, заключил депутат.

31 марта член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров призвал российские банки к выдаче беспроцентной ипотеки для «раскочегаривания» российской экономики. В качестве примера депутат привел Данию, где ипотека выдается в том числе под отрицательные проценты. За счет подобной практики местные банки стимулируют граждан скандинавской страны к более активному приобретению нового жилья, способствуя развитию не только строительного сектора, но и всей экономики.