Центробанк ОАЭ решил отозвать лицензию МТС-банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял решение аннулировать лицензию на реализацию банковских операций находящегося в стране филиала МТС-Банка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

«Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-банка и с учетом санкционных рисков, связанных с банком», — пояснил регулятор.

Операции финансового учреждения будут свернуты в течение шести месяцев под надзором Центробанка ОАЭ. В период ликвидации банку не разрешается открывать новые счета или проводить транзакции, кроме погашения ранее взятых обязательств, для чего ему будет разрешено использовать платежные системы регулятора.

Отмечается, в ОАЭ проживает немалое количество россиян. Агентство также напомнило, что официальные лица США посещали ОАЭ, чтобы обсудить с регулирующими органами, включая центральный банк, важность пресечения уклонения от санкций. В феврале МТС-Банк попал в санкционные списки Великобритании и Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что основной сложностью при переезде в ОАЭ россияне назвали проблему открытия банковских счетов из-за строгого следования соблюдения санкционного режима местными властями.