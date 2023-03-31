Asterus: более половины ипотечных сделок совершаются с первоначальным взносом до 20%

Более половины ипотечных сделок на внутреннем российском рынке недвижимости совершаются с первоначальным взносом 15-20%. При этом ужесточение требований Центробанка к таким размерам первоначального взноса может негативно сказаться на спросе на жилье, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании Asterus.

В то же время средний показатель первоначального взноса по ипотечному кредитованию в бизнес-сегменте недвижимости на российском рынке находится на более высокой планке и составляет 25-28%, уточнила коммерческий директор фирмы Вера Стефан.

«Результаты исследования подтверждают общий тренд — сейчас основной спрос на новостройки обеспечен ипотечными кредитами с минимальным размером первоначального взноса. Средний показатель в бизнес-классе составляет около 25-28%. Ужесточение требований ЦБ к таким размерам первоначального взноса, запланированное на май 2023 года, может заметно отразиться на спросе на недвижимость», — заключила она.

30 марта агентство РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка сообщило, что к концу февраля текущего года средняя ставка по ипотеке на российском рынке вновь превысила 8% и составила 8,05%. Таким образом данный показатель увеличился до уровня марта 2022 года, а с начала 2023-го поднялся на 1,4 процентных пункта.