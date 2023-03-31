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Собянин оценил вложения инвесторов в экономику Москвы в 2022 году в 6 трлн рублей

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Depositphotos

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что вложения инвесторов в экономику Москвы в 2022 году составили 6 трлн рублей.

«Несмотря на санкции, инвестиции в основной капитал города стабильно растут. В 2022 году они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021-м. Мы этот рост активно поддерживаем. Весной прошлого года ввели дополнительные льготы инвесторам», — пишет Собянин.

Он пояснил, что большая часть инвестиций — 4,4 трлн рублей — поступила от крупного и среднего бизнеса. При этом в Москве продолжают действовать льготные программы — в том числе для промышленных предприятий, которые имеют возможность арендовать участки под масштабные инвестпроекты за символическую цену в один рубль.

Ранее стало известно, что компании из Индии проявляют интерес к бывшим активам западных фирм на внутреннем рынке России.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, речь идет о потенциальных инвестициях на миллиарды долларов.

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