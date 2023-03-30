Зерновой трейдер Viterra Limited прекращает экспортную деятельность в России

Зерновой трейдер Viterra Limited с 1 июля прекращает экспортную деятельность в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам, заявили в министерстве.

29 марта издание РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут сообщило, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024). Данное решение было принято в связи с рекомендациями Министерства сельского хозяйства.

В ведомстве также добавили, что в связи с уходом ряда зарубежных компаний с российского агрорынка освободившиеся ниши постепенно стали занимать местные компании. При этом Минсельхоз готов к работе со всеми иностранными фирмами, чья деятельность способствует развитию экспортного потенциала российского агрорынка.