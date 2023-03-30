Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зерновой трейдер Viterra Limited прекращает экспортную деятельность в России

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Зерновой трейдер Viterra Limited с 1 июля прекращает экспортную деятельность в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам, заявили в министерстве.

29 марта издание РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут сообщило, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024). Данное решение было принято в связи с рекомендациями Министерства сельского хозяйства.

В ведомстве также добавили, что в связи с уходом ряда зарубежных компаний с российского агрорынка освободившиеся ниши постепенно стали занимать местные компании. При этом Минсельхоз готов к работе со всеми иностранными фирмами, чья деятельность способствует развитию экспортного потенциала российского агрорынка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях