Сельхозкомпании в России пожаловались на сложности в получении льготных кредитов

В некоторых российских регионах сельхозкомпании столкнулись с невозможностью получить льготный краткосрочный кредит. Местные власти объясняют отказы тем, что закончились выделенные на эти цели средства. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на участников заседания оперативного штаба в Минсельхозе.

Краткосрочные займы (1-2 года) по ставке 1-5% необходимы для покупки семян, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, топлива, выплаты заработной платы и прочих целей. При этом разница между льготной ставкой и ключевой ставкой Центробанка компенсирует Минсельхоз. Однако сейчас региональные власти стали указывать на то, что средств на эти цели не хватает.

В публикации привели в пример представителя Самарской области, который пожаловался, что субъекту одобрены заявки на кредиты на 4,8 млрд рублей. Однако для получения еще 3,5 млрд необходимо поднять лимиты оп субсидиям еще на 100 млн рублей.

По словам некоторых участников рынка, проблема заключается не только в субсидиях. Например, по некоторым видам сельхозпродукции банки и вовсе отказываются одобрять заявки. Кроме того, реально одобренный кредит может оказаться в 10 раз меньше, чем указывалось в заявке, а сам процесс выдачи серьезно затягивается.

В конце февраля директор образовательной программы «Менеджмент» РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат экономических наук Вадим Кудряшов оценил программу льготного кредитования малого агробизнеса на сумму свыше 217 млрд рублей, принятую государством в 2022 году. По его мнению, такая политика даст стимул для развития малых предприятий агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств.