Еврокомиссия: страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на нефть РФ

Представитель Европейской комиссии заявил в интервью ТАСС, что страны Европейского союза и Группы семи (G7) пока не договорились об изменении потолка цен на нефть России.

По его словам, ни там, ни там не набралось необходимого числа голосов, а именно — большинства.

5 декабря 2022 года в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

Ранее сообщалось, что в Белом доме призвали сохранить потолок цен на российскую нефть.